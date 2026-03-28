Зеленский ответил на обвинения Рубио во лжи

Зеленский о словах Рубио: Я никому не врал о давлении США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не делал утверждения о давлении США и никому не врал. Так он прокомментировал обвинения во лжи, выдвинутые госсекретарем США Марко Рубио, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Я никогда не говорил, что американцы на нас давят. Мы и так понимаем, что происходит. Я никому не врал. Все видят, кто в этой ситуации агрессор и кто на кого давит. Это не обязательно озвучивать», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что озвучил лишь меньшую часть того, что происходит на переговорах между Украиной и США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова украинского лидера о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности.