Стала известна судьба третий день пытающегося долететь до России рейса из Белграда

ТАСС: Рейс Белград — Санкт-Петербург от 26 марта вернется из Хельсинки в Сербию

Пассажиры рейса авиакомпании Air Serbia, вылетевшего из Белграда в Санкт-Петербург 26 марта и не сумевшего приземлиться в аэропорту Пулково из-за закрытого неба, после вынужденной посадки в Хельсинки и поломки самолета вернутся в Сербию другим бортом. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах сообщает агентство ТАСС.

По данным журналистов, в дальнейшем пассажиры отправятся в Россию другими рейсами.

Ранее о судьбе третий день пытающегося добраться до Петербурга рейса написало издание 78.ru. По его информации, 26 марта рейс не смог сесть в аэропорту Пулково и, сделав несколько кругов, вернулся в Белград. 27 марта при повторном полете приземлиться в Петербурге тоже было невозможности, но в этот раз самолет не отправился обратно в столицу Сербии, а сел в Хельсинки для дозаправки.

При попытке вылететь из столицы Финляндии самолет, по данным авторов статьи развернуло на 180 градусов из-за проблем с двигателем и шасси. После этого пассажиров отправили в терминал и началось обсуждение того, как действовать дальше.