Российская «Мисс Вселенная» рассказала о переговорах с Трампом

Действующий президент США Дональд Трамп, который ранее владел конкурсом «Мисс Вселенная», пытался манипулировать бывшей обладательницей этого титула Оксаной Федоровой. Об этом она заявила порталу KP.RU.
По словам Федоровой, с давлением и манипуляциями Трампа она столкнулась после того, как решила отказаться от титула «Мисс Вселенная».
«Трамп сказал: "Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился". Это был манипулятивный момент, были и приемы психологического давления», — рассказала она о переговорах с ним.
При этом, как подчеркнула Федорова, Трамп держался в рамках приличий и создал у нее впечатление добропорядочного семьянина.
