17:36, 28 марта 2026

Российская «Мисс Вселенная» рассказала о переговорах с Трампом

Бывшая «Мисс Вселенная» Федорова заявила, что Трамп пытался манипулировать ею
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Colin Braley CB / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп, который ранее владел конкурсом «Мисс Вселенная», пытался манипулировать бывшей обладательницей этого титула Оксаной Федоровой. Об этом она заявила порталу KP.RU.

По словам Федоровой, с давлением и манипуляциями Трампа она столкнулась после того, как решила отказаться от титула «Мисс Вселенная».

«Трамп сказал: "Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился". Это был манипулятивный момент, были и приемы психологического давления», — рассказала она о переговорах с ним.

При этом, как подчеркнула Федорова, Трамп держался в рамках приличий и создал у нее впечатление добропорядочного семьянина.

Ранее Оксана Федорова раскрыла секрет красоты.

