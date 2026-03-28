Российская «Мисс Вселенная» рассказала о переговорах с Трампом

Бывшая «Мисс Вселенная» Федорова заявила, что Трамп пытался манипулировать ею

Действующий президент США Дональд Трамп, который ранее владел конкурсом «Мисс Вселенная», пытался манипулировать бывшей обладательницей этого титула Оксаной Федоровой. Об этом она заявила порталу KP.RU.

По словам Федоровой, с давлением и манипуляциями Трампа она столкнулась после того, как решила отказаться от титула «Мисс Вселенная».

«Трамп сказал: "Мне очень жаль. Это титул, о котором многие мечтают. И я мало к кому из победительниц так относился". Это был манипулятивный момент, были и приемы психологического давления», — рассказала она о переговорах с ним.

При этом, как подчеркнула Федорова, Трамп держался в рамках приличий и создал у нее впечатление добропорядочного семьянина.

