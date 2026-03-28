Захарова: Пипе слова не давали

Депутату Верховной Рады Наталье Пипе слова не давали, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявление депутата, в котором та назвала «подонками» советских солдат, воевавших против нацистов во Вторую мировую войну.

«Пипе слова не давали. Извините», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что слова Пипы, назвавшей советских солдат подонками, касались лично ее семьи. Он сравнил депутата с животным и с иронией назвал достижением, что Пипа удерживалась от публичных нацистских приветствий.

Ранее Пипа попыталась оправдаться за свое высказывание о советских солдатах. Она уточнила, что слова о подонках касались не людей, сражавшихся с нацизмом, а советской власти, которая якобы захватила Украину в начале XX века.