Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:34, 28 марта 2026

Захарова ответила Пипе четырьмя словами

Захарова: Пипе слова не давали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутату Верховной Рады Наталье Пипе слова не давали, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями» заявление депутата, в котором та назвала «подонками» советских солдат, воевавших против нацистов во Вторую мировую войну.

«Пипе слова не давали. Извините», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что слова Пипы, назвавшей советских солдат подонками, касались лично ее семьи. Он сравнил депутата с животным и с иронией назвал достижением, что Пипа удерживалась от публичных нацистских приветствий.

Ранее Пипа попыталась оправдаться за свое высказывание о советских солдатах. Она уточнила, что слова о подонках касались не людей, сражавшихся с нацизмом, а советской власти, которая якобы захватила Украину в начале XX века.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok