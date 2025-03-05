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14:14, 5 марта 2025Россия

ВСУ трижды пытались пойти в контратаку в Курской области

Минобороны: В Курской области ВСУ трижды за сутки пытались контратаковать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались контратаковать в Курской области. Об этом, описывая ситуацию в российском приграничье, сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве отчитались от отражении всех контратак украинских военных. Кроме того, группировка войск «Север» в ходе наступления нанесла поражение бригадам ВСУ в районе Гончаровки, Горнали, Заолешенки, Казачей Локни, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Рубанщины, Старой Сорочины и Суджи в Курской области.

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Российские военные также поразили живую силу и технику ВСУ в Курской области. Потери противника за сутки составили свыше 215 военных, за все время боев с начала августа — свыше 65 тысяч бойцов. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подытожили в министерстве.

В среду, 5 марта, стало известно о контроле России над еще двумя населенными пунктами в Курской области — речь идет о Локне и Охочем. Официально эта информация пока не подтверждена. Также сообщалось об усилении ВСУ под Курском и о разделении на две части группировки противника под Суджей из-за подрыва мостов.

ЖЗЛ
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