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09:00, 5 марта 2025Россия

Стало известно об усилении группировки ВСУ под Курском

В ВС РФ заявили о попытках усиления ВСУ группировки в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает в оккупированную ими часть Курской области дополнительные подразделения для усиления группировки. Об этом стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России Telegram-канала «Северный ветер».

По информации авторов канала, в Суджанском районе региона ВСУ бросают в бой недавно заключивших контракт 18-летних десантников.

«Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". (...) Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет надгробие», — говорится в публикации.

Днем ранее стало известно, что пограничникам ВСУ приказали зайти в Курскую область в районе деревни Рубанщина Суджанского района на американских БТР М113 для выполнения специальных боевых миссий.

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