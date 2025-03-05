Стало известно об усилении группировки ВСУ под Курском

В ВС РФ заявили о попытках усиления ВСУ группировки в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает в оккупированную ими часть Курской области дополнительные подразделения для усиления группировки. Об этом стало известно из публикации связанного с группировкой войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России Telegram-канала «Северный ветер».

По информации авторов канала, в Суджанском районе региона ВСУ бросают в бой недавно заключивших контракт 18-летних десантников.

«Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". (...) Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет надгробие», — говорится в публикации.

Днем ранее стало известно, что пограничникам ВСУ приказали зайти в Курскую область в районе деревни Рубанщина Суджанского района на американских БТР М113 для выполнения специальных боевых миссий.