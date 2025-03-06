Планы Макрона по защите Европы ядерным оружием назвали авантюрой

Аналитик Анпилогов: У Франции нет ядерного арсенала для защиты Европы

Планы президента Франции Эммануэля Макрона по использованию ядерного арсенала страны для защиты Европы выглядят авантюрой. Как отметил эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд», у Парижа недостаточно вооружения для этих целей.

Эксперт при этом отметил, что у Франции есть носители ядерного оружия — подводные лодки и эскадрильи.

«На боевом дежурстве находится всего одна [подводная лодка]. Представьте: ее засекут, уничтожат — и у Франции мгновенно появляется "дырка" в "зонтике"», — подчеркнул аналитик.

Анпилогов напомнил и об отсутствии у Парижа собственных систем предупреждения о ракетной опасности. Аналитик резюмировал, что в основном «ядерный зонтик» Франции базируется на вооружении, предоставляемом США.

«Да, теоретически растягивать его можно до бесконечности на весь континент. Но это будут абсолютно демонстративные усилия, которые приведут не к повышению уровня безопасности, а, наоборот, сделают Европу более уязвимой», — подчеркнул эксперт.

Макрон ранее анонсировал дебаты на тему защиты Европы ядерным оружием Франции. В ответ на это российский сенатор Александр Шендерюк-Жидков заявил, что президент Франции «размахивает ядерной дубинкой», указав на то, что силы сдерживания Парижа в разы меньше, чем у Москвы и Вашингтона.