Стало известно о возможности избежать наказания актеру сериала «Вампиры средней полосы»

Адвокат Скляренко: Калюжный сможет избежать наказания, если явится в военкомат

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный сможет избежать уголовной ответствености по делу об уклонении от армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Скляренко.

По словам адвоката, для этого актеру необходимо самостоятельно явиться в призывной пункт и быть призванным в армию. В противном случае ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат также отметил, что «замять» дело у актера не выйдет из-за его медийности и отношения общества к теме уклонения от службы в армии.

Ранее сообщалось, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм. Возбуждено уголовное дело.