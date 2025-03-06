Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 6 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Стало известно о возможности избежать наказания актеру сериала «Вампиры средней полосы»

Адвокат Скляренко: Калюжный сможет избежать наказания, если явится в военкомат
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер сериала «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный сможет избежать уголовной ответствености по делу об уклонении от армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Алексей Скляренко.

По словам адвоката, для этого актеру необходимо самостоятельно явиться в призывной пункт и быть призванным в армию. В противном случае ему грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокат также отметил, что «замять» дело у актера не выйдет из-за его медийности и отношения общества к теме уклонения от службы в армии.

Ранее сообщалось, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию. Он получил повестку 17 октября и через неделю должен был явиться в военкомат, однако в назначенный день не пришел. А в ноябре актер обратился в отделение неотложной помощи якобы с травмой головы и ушибами. Он рассказал, что поскользнулся на улице, ударился головой и потерял сознание, однако врачи не увидели внешних травм. Возбуждено уголовное дело.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности во время полета

    Российские врачи нашли в теле годовалого мальчика сотни посторонних предметов

    Белорусские пограничники задержали на границе с Латвией украинского экстремиста

    В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

    В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

    Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

    Токаев провел телефонный разговор с Путиным

    Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

    Стали известны вероятные причины смерти режиссера фильма о президенте России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше