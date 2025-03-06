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16:18, 6 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

Сенатор Карасин указал на желание премьера Польши Туска начать войну с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Вероятно, премьер-министр Польши Дональд Туск хочет войны с Россией, предположил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал призыв польского лидера вступить в гонку вооружений с Москвой.

«У меня такое впечатление, что Туск хочет войны. Я не знаю, в силу каких причин, может быть, у него в семье что-то не ладится. Но он постоянно выступает на стороне тех, кто хочет углубления кризиса и продолжения полномасштабной войны», — отметил Карасин.

У меня создается впечатление, что, естественно, это против России, которую он ненавидит, но заодно и против Украины, которую он тоже вряд ли любит. К его словам надо относиться очень «бережно» и не особо их распространять. За этим стоит какой-то особый психотип человека

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией. Политик выразил уверенность в том, что европейские страны способны достойно выступить не только в экономической, но и в военной сфере.

4 марта Туск подтвердил остановку поставок помощи США на Украину через территорию Польши. Он заметил, что решение Вашингтона, а также потенциальная отмена некоторых американских санкций против Москвы станут «самым большим вызовом за последние десятилетия» для Запада.

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