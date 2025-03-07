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14:26, 7 марта 2025Россия

Бойцов ВСУ предупредили о незавидном выборе в Курской области

Полковник Тимошенко заявил, что у ВСУ в Курской области нет шансов на успех
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оказались в незавидном положении. Сейчас у них остается выбор — сдаться или умереть. Об этом в беседе с изданием «Ридус» заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Сейчас российские войска берут под контроль логистические пути, чтобы ВСУ не могли обеспечивать подразделения в Суджанском районе продовольствием и боеприпасами», — пояснил Тимошенко. Он добавил, что когда украинские военные будут полностью отрезаны от снабжения, шансов на успех у них уже не останется, «им придется либо сдаваться, либо погибать».

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Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел
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По словам эксперта, Киев, вероятно, попытается помочь своим солдатам и деблокировать их, однако это зависит от того, какие резервы есть у ВСУ в Сумской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России разрезали плацдарм ВСУ в Курской области. Теперь там функционирует только одна дорога снабжения из Юнаковки в Суджу, но и она находится под постоянными ударами российских FPV-дронов. В ближайшее время ВСУ могут попасть в котел, который для них готовят российские войска. С момента вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 65 тысяч человек.

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