Минобороны РФ: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Старая Сорочина, Новая Сорочина, 1-й Княжий, Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Рубанщина, Никольский, Николаевка, Орловка, Свердликово и Суджа.

За прошедшие сутки противник лишился танка, БТР, четырех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, четырех минометов, станции радиоэлектронной борьбы, а также 160 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 65 400 военнослужащих.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла город Суджа Курской области, который на данный момент удерживается украинскими войсками. Уточняется, что до замыкания кольца вокруг райцентра российским подразделениям осталось пройти менее шести километров.