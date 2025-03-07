Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:07, 7 марта 2025Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны РФ: Российские войска ударили по 12 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Старая Сорочина, Новая Сорочина, 1-й Княжий, Гончаровка, Запселье, Заолешенка, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Локня, Махновка, Рубанщина, Никольский, Николаевка, Орловка, Свердликово и Суджа.

За прошедшие сутки противник лишился танка, БТР, четырех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, четырех минометов, станции радиоэлектронной борьбы, а также 160 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 65 400 военнослужащих.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла город Суджа Курской области, который на данный момент удерживается украинскими войсками. Уточняется, что до замыкания кольца вокруг райцентра российским подразделениям осталось пройти менее шести километров.

    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

    Китай начали покидать частные самолеты

    Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Эдгард Запашный предрек наплыв «отмазок» от молчавших в начале СВО артистов

    Президент Сербии подтвердил в разговоре с Путиным визит в Москву 9 мая

    Гражданин Украины собирал данные о личном составе ВС России и получил срок

    Участвовавший в СВО российский чиновник ушел в отставку. Попрощаться с ним пришли сотни людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше