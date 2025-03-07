Армия России взяла Суджу в оперативное окружение

Mash: Российская армия взяла Суджу в оперативное окружение

Российская армия взяла город Суджа Курской области, удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ), в оперативное окружение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, до замыкания кольца вокруг райцентра российским подразделениям осталось пройти менее шести километров. В котле рискуют оказаться около двух тысяч солдат ВСУ.

Российские военнослужащие уже перерезали единственную автотрассу, по которой происходило снабжение гарнизона Суджи с территории Украины, готовится в сообщении. Таким образом, сейчас у украинских войск нет возможности подготовить организованный отход, отмечает Mash.

7 марта стало известно о прорыве Российской армии в Курской области. Продвинуться удалось более чем на пять километров.