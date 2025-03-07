На Западе заявили о невозможности ВСУ справиться с «Искандерами» без помощи США

NI: Без помощи США Украина не сможет противостоять ударам «Искандера»

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет нечего противопоставить ударам ракетного комплекса «Искандер» без американской помощи. Об этом сообщает издание The National Interest (NI).

По мнению журналистов, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за нехватки поставок со стороны США. «Россия будет сильнее давить на их оборону, и она все больше будет лишаться критически важных ресурсов», — заявили эксперты.

По их словам, Вооруженные силы РФ (ВС РФ) также продолжат «терзать» противника ударами ракетного комплекса «Искандер». В качестве примера авторы привели мощную атаку по позициям ВСУ в Черкасской области. «Наблюдатели могут ожидать больше атак, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — заявили журналисты NI, заметив, что ВСУ может не справиться с ними без помощи.

В материале говорится, что на фоне кризиса ВСУ российские войска чувствуют себя воодушевленными, поскольку они оказывают наступательное давление на украинскую армию. Эксперты заключили, что плачевная для украинских войск тенденция может сохраниться вплоть до завершения вооруженного конфликта.

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что при недавнем ударе по украинскому полигону ракетный комплекс «Искандер-М» работал в тандеме с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Специалисты назвали этот факт одним из критериев успешной атаки.