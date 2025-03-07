Легионер ЦСКА рассказал об удививших его российских футболистах

Легионер ЦСКА Пьянич восхитился трудоголизмом российских футболистов

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о том, чем его удивили российские футболисты. Его слова приводит «Чемпионат».

Легионер восхитился трудоголизмом и отдачей на тренировках российских футболистов. «Российский менталитет мне пришелся по духу, я был удивлен, как много работают игроки на тренировках. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь», — отметил он.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде отказывался играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

Пьянич представляет ЦСКА с сентября 2024-го. Он провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт с боснийцем рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.