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12:44, 7 марта 2025Спорт

Легионер ЦСКА рассказал об удививших его российских футболистах

Легионер ЦСКА Пьянич восхитился трудоголизмом российских футболистов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о том, чем его удивили российские футболисты. Его слова приводит «Чемпионат».

Легионер восхитился трудоголизмом и отдачей на тренировках российских футболистов. «Российский менталитет мне пришелся по духу, я был удивлен, как много работают игроки на тренировках. Я не видел, чтобы в Испании и Италии футболисты тренировались и работали так много, как здесь», — отметил он.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде отказывался играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

Пьянич представляет ЦСКА с сентября 2024-го. Он провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт с боснийцем рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.

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