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15:53, 7 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали возможные даты и место подписания с США сделки по полезным ископаемым

Тихий: Украина может подписать с США сделку по полезным ископаемым в Эр-Рияде
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представители Киева и Вашингтона могут подписать сделку по редкоземельным металлам в Саудовской Аравии в начале следующей недели. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Я думаю, что, бесспорно, эта встреча, которая состоится в Саудовской Аравии, является одним из поводов [чтобы подписать соглашение с США о полезных ископаемых]. Это правда. Но давайте не будем забегать вперед и посмотрим, как дальше будут развиваться события», — заявил Тихий.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Саудовскую Аравию в понедельник и вторник, 10 и 11 марта. В Эр-Рияде политик может встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

Главы США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский планировали подписать соглашение о редкоземельных металлах 28 февраля. Однако после перепалки в Белом доме сделка между Киевом и Вашингтоном сорвалась.

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