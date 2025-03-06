Стало известно о планах Зеленского приехать в Эр-Рияд перед переговорами Украины и США

Axios: Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом перед переговорам с США. Об этом пишет портал Axios.

Сообщается, что глава государства намерен посетить Эр-Рияд в понедельник и вторник.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах Киева и Вашингтона. По данным СМИ, они состоятся в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта. США на переговорах представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.