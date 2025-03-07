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11:50, 7 марта 2025Россия

Появились первые кадры из освобожденного от ВСУ населенного пункта в Курской области

Военкор Радов опубликовал видео с поднятием флага России в Старой Сорочине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились первые кадры из освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) деревни Старая Сорочина Курской области. Видео опубликовал волонтер и военкор Анатолий Радов в Telegram.

На записи видно, как российский военнослужащий под торжествующие возгласы сослуживцев забирается на крышу поврежденного одноэтажного здания и поднимает флаг России. «Осталось только на Николаевке повесить флаг», — говорит один из военных, имея в виду населенный пункт в километре от Старой Сорочины.

Об освобождении населенного пункта также заявил канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север». Его авторы подчеркнули, что Старая Сорочина находится рядом с крупной логистической базой ВСУ.

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Ранее стало известно, что Российская армия прорвала фронт в Курской области и угрожает ВСУ взятием в котел. По данным военкоров, сейчас Вооруженные силы России контролируют или простреливают все дороги, связывающие Суджу с другой контролируемой ВСУ территорией.

ЖЗЛ
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