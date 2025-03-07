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16:04, 7 марта 2025Наука и техника

Россия заявила о готовности производить Су-57Э за рубежом

«Рособоронэкспорт»: Возможен запуск производства истребителя Су-57Э за рубежом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Возможен запуск производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале заявила компания «Рособоронэкспорт».

Российская сторона выразила готовность участвовать в модернизации индийских истребителей Су-30МКИ. «В случае положительного решения индийской стороны на заводах, где сегодня изготавливается истребитель Су-30МКИ, в короткие сроки возможно начало производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э», — заявили в компании.

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В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью ТАСС рассказал, что индийские специалисты активно интересуются российским истребителем пятого поколения Су-57Э, который был продемонстрирован на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

В том же месяце Су-57Э совершил тренировочный полет на Aero India 2025.

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