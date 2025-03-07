Россия заявила о готовности производить Су-57Э за рубежом

«Рособоронэкспорт»: Возможен запуск производства истребителя Су-57Э за рубежом

Возможен запуск производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале заявила компания «Рособоронэкспорт».

Российская сторона выразила готовность участвовать в модернизации индийских истребителей Су-30МКИ. «В случае положительного решения индийской стороны на заводах, где сегодня изготавливается истребитель Су-30МКИ, в короткие сроки возможно начало производства российского истребителя пятого поколения Су-57Э», — заявили в компании.

В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в интервью ТАСС рассказал, что индийские специалисты активно интересуются российским истребителем пятого поколения Су-57Э, который был продемонстрирован на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре (Индия).

В том же месяце Су-57Э совершил тренировочный полет на Aero India 2025.