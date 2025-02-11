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19:13, 11 февраля 2025Наука и техника

В ОАК рассказали об интересе к истребителю Су-57 в Индии

Глава ОАК Бадеха рассказал о высоком интересе к истребителю Су-57 в Индии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Индийские специалисты активно интересуются российским истребителем пятого поколения Су-57, который демонстрируют на международной выставке Aero India 2025 в Бангалоре. Об этом генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха рассказал в интервью ТАСС.

«Можно уверенно сказать, что в Индии нашу машину ждут. Интерес высокий — как среди специалистов, так и в целом в СМИ и информационном сообществе. Считаю, что в Индии нас ждет теплый прием», — сказал глава ОАК.

Отмечается, что Су-57 впервые экспонируется на Aero India. Первый демонстрационный полет в рамках выставки состоится 11 февраля.

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10 февраля Су-57Э совершил тренировочный полет на Aero India. Самолет под управлением заслуженного летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана находился в воздухе около десяти минут.

Ранее в феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Богдан представит обновленную летную программу Су-57Э на выставке Aero India.

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