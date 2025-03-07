Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 7 марта 2025Россия

В России сообщили о начале боев на подъезде к Судже

Стало известно о начале боев за Малую Локню в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Стало известно о начале боев за Малую Локню в Курской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Позывной "OSETIN"».

7 марта стало известно о скором окружении украинского гарнизона в Судже – уже сейчас российские войска держат под огневым контролем единственную транспортную артерию, связывающую райцентр с территорией Украины.

По словам автора канала, после освобождения Старой Сорочины Российская армия продолжила движение. Сейчас бои ведутся за населенный пункт Малая Локня, отметил он.

По данным из открытых источников, Малая Локня находится примерно в 15 километрах к северу от Суджи. Населенные пункты соединяет автомобильная дорога.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил об ухудшении ситуации в Курской области для ВСУ.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

    Саудовская Аравия прокомментировала возможную встречу США и Украины

    Иностранцы стали чаще покупать недвижимость в России

    В российском регионе задержали исполнителя заказной расправы и его сообщника

    В России высказались об идее получения Германией ядерного оружия

    Через атакованный украинскими БПЛА трубопровод снизят прокачку нефти

    Китай начали покидать частные самолеты

    Россия предупредила о возможности отказа ОПЕК+ от роста добычи нефти

    Продажи одного вида транспортных средств в России рухнули

    Отросшие корни волос стали трендом в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше