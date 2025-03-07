В России сообщили о начале боев на подъезде к Судже

Стало известно о начале боев за Малую Локню в Курской области

Стало известно о начале боев за Малую Локню в Курской области. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Позывной "OSETIN"».

7 марта стало известно о скором окружении украинского гарнизона в Судже – уже сейчас российские войска держат под огневым контролем единственную транспортную артерию, связывающую райцентр с территорией Украины.

По словам автора канала, после освобождения Старой Сорочины Российская армия продолжила движение. Сейчас бои ведутся за населенный пункт Малая Локня, отметил он.

По данным из открытых источников, Малая Локня находится примерно в 15 километрах к северу от Суджи. Населенные пункты соединяет автомобильная дорога.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил об ухудшении ситуации в Курской области для ВСУ.