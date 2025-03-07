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09:31, 7 марта 2025Спорт

Владелец «Вашингтона» высказался о приближении Овечкина к рекорду Гретцки

Владелец «Вашингтона» Леонсис о голе Овечкина: Сегодня буду спать хорошо
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters

Владелец клуба «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис на своей странице в соцсети X высказался о приближении российского форварда клуба Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Леонсис назвал веселым вечер, в который одержали победы «Кэпиталс» и баскетбольный «Вашингтон Уизардс». «Алекс Овечкин забил, осталось девять шайб [до рекорда]! Сегодня я буду хорошо спать», — отметил он.

Накануне Овечкин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнждерс». Нападающий сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Гретцки до девяти голов.

Ранее одноклубники Овечкина назвали его суперспособность. Вратарь Логан Томпсон и форвард Дилан Строум заявили, что россиянин может забросить шайбу из любой точки площадки.

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