Американская хоккейная лига отстранила россиянина за расизм

Американская хоккейная лига отстранила россиянина Максима Грошева за расизм

Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) отстранило российского нападающего клуба «Сиракьюс Кранч» Максима Грошева за расизм. Об этом сообщается на сайте лиги.

В АХЛ заявили, что хоккеист использовал расистские оскорбления в отношении соперника во время матча регулярного чемпионата против «Рочестер Американс». Он дисквалифицирован на десять матчей и сможет вернуться в строй 30 марта. Отмечается, что Грошев сможет поучаствовать в обучении и тренингах по вопросам расизма и инклюзивности.

Грошев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате АХЛ россиянин провел 46 матчей и набрал 11 очков.

Ранее российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. После этого спортсмен вернулся в Россию.