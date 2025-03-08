Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Факел
Сегодня
14:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
15:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|28-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Химки
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Ливерпуль
Сегодня
18:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|28-й тур
Ренн
Сегодня
19:00 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|25-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|20-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Осасуна
Испания — Примера|27-й тур
00:20, 8 марта 2025Спорт

Американская хоккейная лига отстранила россиянина за расизм

Американская хоккейная лига отстранила россиянина Максима Грошева за расизм
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) отстранило российского нападающего клуба «Сиракьюс Кранч» Максима Грошева за расизм. Об этом сообщается на сайте лиги.

В АХЛ заявили, что хоккеист использовал расистские оскорбления в отношении соперника во время матча регулярного чемпионата против «Рочестер Американс». Он дисквалифицирован на десять матчей и сможет вернуться в строй 30 марта. Отмечается, что Грошев сможет поучаствовать в обучении и тренингах по вопросам расизма и инклюзивности.

Грошев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». В текущем регулярном чемпионате АХЛ россиянин провел 46 матчей и набрал 11 очков.

Ранее российского футболиста Валерия Сарамутина отстранили от матчей техасского клуба «Остин Боулд» в США за отказ преклонить колено в поддержку борьбы с расизмом. После этого спортсмен вернулся в Россию.

    Обсудить
    Последние новости

    МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» заочно арестован в России

    В Армении произошло мощное землетрясение

    В Польше рассказали о главной ошибке Зеленского

    Стало известно о попытке ВСУ вывести бригаду десантников от населенного пункта под Курском

    Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста России за последние десятилетия

    Стало известно об отъезде с Украины занимавшихся данными спутников специалистов

    Губерниев обвинил Вяльбе во вранье

    В Греции озвучили причину краха европейских правительств

    В Сербии назвали настоящую цель протестов в стране

    Россиянам дали инструкцию по спасению захваченного мошенниками аккаунта на «Госуслугах»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше