Глава ОКР и министр спорта вспомнил о призыве Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Михаил Дегтярев вспомнил о призыве Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал о важности единой позиции в общении с международными спортивными организациями. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что договорился со спортивными функционерами о синхронизации контактов с внешним миром. «Все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», — вспомнил Дегтярев.

По мнению чиновника, это мешало возвращению России на международные соревнования. Он также назвал ситуацию с публичными высказываниями российских спортивных функционеров махновщиной.

Осенью 2024 года глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу ради допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.