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17:08, 9 марта 2025Спорт

Американский боец резко высказался о завоевании Анкалаевым титула в UFC

Американский боец Дэнис назвал россиянина Анкалаева вонючей дагестанской крысой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Диллон Дэнис

Диллон Дэнис. Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис прокомментировал на своей странице в соцсети X победу россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313 и завоевание им чемпионского титула в полутяжелом весе.

«Сраная вонючая дагестанская крыса никогда не будет для меня чемпионом», — написал он, добавив, что Анкалаев не провел ни одного тейкдауна.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру ранее в воскресенье, 9 марта. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Анкалаев стал первым россиянином в UFC, отобравшим пояс у чемпиона. Все его предшественники-соотечественники забирали вакантные титулы.

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