Американский боец резко высказался о завоевании Анкалаевым титула в UFC

Американский боец Дэнис назвал россиянина Анкалаева вонючей дагестанской крысой

Американский боец смешанного стиля (ММА) Диллон Дэнис прокомментировал на своей странице в соцсети X победу россиянина Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313 и завоевание им чемпионского титула в полутяжелом весе.

«Сраная вонючая дагестанская крыса никогда не будет для меня чемпионом», — написал он, добавив, что Анкалаев не провел ни одного тейкдауна.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру ранее в воскресенье, 9 марта. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Анкалаев стал первым россиянином в UFC, отобравшим пояс у чемпиона. Все его предшественники-соотечественники забирали вакантные титулы.