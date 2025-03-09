Россиянин Анкалаев победил бразильца Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в воскресенье, 9 марта, в Лас-Вегасе (США) и возглавил турнир UFC 313. Бой продлился все пять раундов, судьи единогласно отдали победу россиянину.

Анкалаее одержал 21-ю победу в карьере, в его активе также одно поражение, одна ничья, еще один бой признан несостоявшимся. Лишившийся чемпионского пояса Перейра потерпел третье поражение, он также одержал 12 побед.

Перейра стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в ноябре 2023 года. После этого он провел три успешные защиты титула. Анкалаев выступает в промоушене с 2018 года. В дебютном поединке он потерпел поражение от шотландца пола Крейга, после чего не проигрывал.