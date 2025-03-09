На Западе рассказали о сомнениях в Зеленском

The Times: Западные чиновники шепотом обсуждают сомнения в Зеленском

Западные чиновники шепотом и за закрытыми дверьми высказывают сомнения в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что между публичными обсуждениями и личными оценками насчет конфликта на Украине в Европе возник разрыв. Так, неназванный министр из Великобритании назвал Зеленского препятствием к миру из-за его отказа от переговоров весной 2022 года. При этом украинского лидера похвали за управление страной в состоянии конфликта.

«Есть риск, что серьезный перелом на поле боя вынесет на поверхность глубинные политические разногласия на Украине, спровоцировав более открытое неповиновение Зеленскому и его политике», — отметил автор материала Марк Урбан.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался ехать в Эр-Рияд на переговоры с США. Встреча Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта состоится в столице Саудовской Аравии в среду, 12 марта.