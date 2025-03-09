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12:25, 9 марта 2025Спорт

Российского борца-призера чемпионата Европы заподозрили в применении допинга

Российского борца Аслана Абдуллина заподозрили в применении допинга
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: sportoakimirka / Shutterstock / Fotodom  

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Аслан Абдуллин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

В чем конкретно подозревают спортсмена, не уточняется. Он временно отстранен от соревнований с 28 февраля этого года, а предполагаемое нарушение датировано 11 марта 2015-го. Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова.

36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.

Ранее российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Это было также сделано на основании данных LIMS.

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