Российского борца-призера чемпионата Европы заподозрили в применении допинга

Российского борца Аслана Абдуллина заподозрили в применении допинга

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Аслан Абдуллин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

В чем конкретно подозревают спортсмена, не уточняется. Он временно отстранен от соревнований с 28 февраля этого года, а предполагаемое нарушение датировано 11 марта 2015-го. Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова.

36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.

Ранее российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Это было также сделано на основании данных LIMS.