«Зенит» выступил с обращением после удаления игрока команды за оскорбительный жест

«Зенит» об удалении Вендела: Нет расизму, нет оскорблениям на расовой почве

Петербургский «Зенит» в своем Telegram-канале выступил с обращением по ситуации с удалением бразильского игрока команды Вендела за оскорбительный жест в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

В клубе пообезали объединиться вокруг Вендела и всех тех, кто сталкивается в России с проявлениями нетерпимости. «Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта», — говорится в заявлении.

Ранее председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев призвал оценить поведение болельщиков в матче с «Факелом». Он остался недоволен удалением Вендела за показанный в сторону трибун средний палец. По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, бразильца провоцировали.

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте Вендел получил красную карточку.