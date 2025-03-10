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16:50, 10 марта 2025МирЭксклюзив

Раскрыта стратегия Трампа по смещению Зеленского

Политолог Блохин: Трамп давит на украинскую элиту для смещения Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп пытается давить на украинскую элиту с целью смещения Владимира Зеленского с поста президента страны, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. О стратегии Трампа эксперт рассказал «Ленте.ру».

Ранее издание Bild писало, что Трамп рассматривает возможность остановки поставок оружия на Украину до тех пор, пока Владимир Зеленский находится у власти. «За закрытыми дверьми Трамп намеренно хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Как? С помощью политического давления. Пока 47-летний мужчина находится у власти, новых американских вооружений для Киева может больше не быть», — говорилось в материале. В Bild подчеркнули, что Зеленскому уже начали искать замену.

«Это ставка на то, чтобы расколоть украинскую элиту, чтобы показать, что, пока Зеленский будет у власти, то поставки будут остановлены, а уход Зеленского будет означать суверенитет и независимость Украины. В этом дискурсе получается, что Зеленский — это проблема», — объяснил Блохин.

Это попытка стравить Зеленского с элитой. Кстати, Зеленский это понимает и чувствует. (...) Его персона остается главным препятствием на пути мирного процесса

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер не согласился с Трампом, отметив, что его реальный рейтинг достигает практически 70 процентов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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