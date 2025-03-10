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15:08, 10 марта 2025Россия

Опубликованы снятые бойцами ВСУ кадры погрома в продуктовом магазине в Судже

Опубликовано видео с громящими продуктовый магазин в Судже бойцами ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые устроили погром в российском продуктовом магазине. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Судя по словам одного их украинцев, запись сделана в Судже. На кадрах видно, как один из бойцов ВСУ сидит за кассой, изображая продавца, и «пробивает» продукты, которые ему подает сослуживец, а затем высыпает на себя десятки конфет. Дата съемки не уточняется.

Ранее также появилось видео, снятое украинскими военными, которые устроили погром в гараже местного жителя. В ролике, сопровождающемся обилием мата, один из бойцов демонстрирует побитый автомобиль со снятыми колесами и надписью «ВСУ» на капоте.

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8 марта российские войска приступили к штурму Суджи. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для проникновения в тыл ВСУ штурмовые подразделения российских войск использовали подземный газопровод. «Лента.ру» составила хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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