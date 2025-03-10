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10:29, 10 марта 2025Спорт

Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

Хоккеист Овечкин поздравил футболиста Дзюбу с бомбардирским рекордом России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом России. Видео опубликовано в Telegram-канале команды хоккеиста.

Овечкин назвал Дзюбу красавчиком. «Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом — только вперед! Обнимаю», — сказал хоккеист.

9 марта Дзюба забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он обошел по этому показателю завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.

Овечкин же минувшей ночью довел общее количество голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 886. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до восьми.

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