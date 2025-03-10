Экономист Литвиненко: В апреле в России подорожают сыры и импортные кофе и чай

В апреле в России вырастет цена товаров, которые поставляются из Европы через третьи страны, а также продуктов, которые выпускают в стране в рамках импортозамещения. О том, что россиянам станет дороже питаться из-за пошлин Трампа, рассказала экономист, доцент РГУ СоцТех и член общественного совета при Минобрнауки Инна Литвиненко, ее слова приводит aif.ru.

По словам эксперта, россиянам стоит ждать подорожания сыров, оливкового масла, кофе, чая, шоколада, колбасы, майонеза, оливок и йогуртов. Вслед за ними вырастет стоимость гаджетов и бытовой техники: компьютеров, чайников, микроволновок и фенов, которые поставляются из Европы. Такая же судьба ждет и парфюмерию, бытовую химию, одежду и обувь, спорттовары, мебель, кожгалантерею, товары и корма для животных.

«У нас по-прежнему сужается рынок импортных товаров в связи с продолжающимся влиянием санкций на третьи страны, которые нам до этого помогали с поставками европейских и американских товаров. Сейчас начались торговые войны, инициированные Дональдом Трампом между США и Европой. Европа отделяется от рынка США и пытается аккумулировать все средства. На фоне этого евро дорожает. Поэтому в рост пойдут и цены на товары, которые приходят к нам по каналам параллельного импорта», — объяснила Литвиненко.

Трамп уже ввел пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады и Китая — они составили 25, 25 и 20 процентов соответственно. Также глава Белого дома грозился ввести 25-процентные пошлины на все товары из стран ЕС, включая продовольствие и автомобили. Еврокомиссар Валдис Домбровскис предупредил, что в этом случае мировой ВВП может сократиться на 7 процентов.

В свою очередь США могут остаться без сыра и вина из европейских стран. Поставки этих двух категорий продуктов в США могут резко сократиться при таком раскладе, предупреждают европейские производители. Рентабельность экспорта в Соединенные Штаты при подобном раскладе резко упадет, допускают они.