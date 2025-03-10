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12:32, 10 марта 2025Спорт

Ряд российских футбольных судей оказался под угрозой отстранения

«СЭ»: Ряд российских судей может быть отстранен после проверки на полиграфе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Павел Каманцев

Павел Каманцев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ряд российских футбольных судей оказался под угрозой отстранения после проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации «СЭ», инициатором проверки в 2024 году был председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев. По итогам исследования к части арбитров возникли вопросы, из-за которых они могут быть пожизненно отстранены от работы.

В конце ноября прошлого года в российском футболе разгорелся судейский скандал. Тогда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

После этого глава Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что организация провела необходимую работу. Он подчеркнул, что лига сформировала предложения для большей прозрачности работы судейского корпуса.

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