«СЭ»: Ряд российских судей может быть отстранен после проверки на полиграфе

Ряд российских футбольных судей оказался под угрозой отстранения после проверки на полиграфе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации «СЭ», инициатором проверки в 2024 году был председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев. По итогам исследования к части арбитров возникли вопросы, из-за которых они могут быть пожизненно отстранены от работы.

В конце ноября прошлого года в российском футболе разгорелся судейский скандал. Тогда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера самарских «Крыльев Советов», который рассказал о долге клуба в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

После этого глава Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что организация провела необходимую работу. Он подчеркнул, что лига сформировала предложения для большей прозрачности работы судейского корпуса.