В «Факеле» назвали абсурдом обвинения в расизме со стороны «Зенита»

В «Факеле» назвали абсурдом обвинение «Зенитом» игрока Божина в расизме

В «Факеле» сделали официальное заявление после обвинений в расизме со стороны «Зенита». Обращение футболистов и тренерского штаба приводится в Telegram-канале команды.

В «Факеле» ситуацию назвали истерией и выразили готовность защищать вице-капитана команды Сергея Божина от несправедливых обвинений. «Мы видим чей‑то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Александр Беленов и Лусиано) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит. Почему мишенью стал Божин? Мы не понимаем», — рассказали в клубе.

8 марта «Факел» дома проиграл «Зениту» (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России. Во втором тайме полузащитник петербуржцев Вендел получил прямую красную карточку за неприличный жест в адрес трибун.

После игры главный тренер сине‑бело‑голубых Сергей Семак обвинил болельщиков и одного из игроков воронежской команды в проявлении расизма. По его словам, бразильца провоцировали.