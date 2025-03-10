В России назвали условие резкого снижения ключевой ставки

Аналитик Васильев: Ставка упадет до 13-18 % при прогрессе в переговорах РФ и США

Ключевая ставка Центробанка (ЦБ) РФ резко снизится при прогрессе в переговорах России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине. Такой прогноз дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит «Газета.Ru».

Прогресс в переговорах России и США, по мнению эксперта, станет главным внешним фактором резкого снижения ключевой ставки. При таком раскладе, ожидает Васильев, власти Соединенных Штатов могут смягчить антироссийские санкции, что улучшит ситуацию на внутреннем рынке РФ. В этом случае ставка может снизиться до 13–18 процентов к концу 2025 года.

Однако базовый сценарий регулятора не предполагает столь резкого снижения ключевой ставки в этом году, напомнил Васильев. Согласно его основным положениям, регулятор перейдет к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) не раньше второй половины 2025 года. Ожидать незначительного снижения ставки следует ближе к четвертому кварталу, к концу декабря показатель может сократиться на процентный пункт и составить 20 процентов, заключил эксперт.

В настоящее время ключевая ставка в России продолжает находиться на рекордно высоком уровне. По итогам февральского заседания совет директоров регулятора оставил показатель на уровне в 21 процент годовых. Главным условием для ослабления ДКП в ЦБ назвали устойчивое снижение инфляционного давления на российскую экономику, чего пока не наблюдается. Более того, глава регулятора Эльвира Набиуллина ожидает выход инфляции на пиковый уровень в апреле-мае 2025 года. До этого рост потребительских цен в стране продолжит ускоряться. На этом фоне в ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на ближайшем заседании руководства, которое состоится 21 марта.