Российского бойца UFC Анкалаева назвали мошенником

Прохазка назвал завоевавшего титул UFC россиянина Анкалаева мошенником

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Иржи Прохазка раскритиковал нового чемпиона в данной весовой категории россиянина Магомеда Анкалаева. Его слова доступны на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Прохазка назвал Анкалаева мошенником. «Сейчас он чемпион, но никто не признает это», — заявил он.

9 марта Анкалаев победил Алекса Перейру на турнире UFC 313. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Анкалаев стал первым россиянином в UFC, отобравшим пояс у чемпиона. Все его предшественники-соотечественники забирали вакантные титулы.