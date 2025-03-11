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17:44, 11 марта 2025Путешествия

Экипаж российского самолета попытались ослепить лазером во время полета

Aviaincident: Экипаж летевшего из Мордовии самолета пытались ослепить лазером
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Экипаж летевшего из Мордовии в Нижегородскую область самолета пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из поселка Новинки в Торбеево воздушным судном в понедельник, 10 марта. Незадолго до посадки пилот доложил о попытке освещения борта лазером зеленого цвета.

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Несмотря на произошедшее, летчик продолжил выполнение рейса. Посадка в пункте назначения прошла благополучно. Никто не пострадал.

Ранее летевший из-за границы в Москву самолет авиакомпании FlyDubai резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с направлявшимся из Дубая Boeing 737–800 во вторник, 11 марта. Экипаж принял решение отправиться на незапланированный аэродром из-за ограничений на полеты, введенных в авиаузле российской столицы.

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