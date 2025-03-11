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11:13, 11 марта 2025Спорт

Легионер «Зенита» оправдался за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела»

Легионер «Зенита» Вендел об оскорбительном жесте фанатам: Не мог больше терпеть
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел оправдался за оскорбительный жест в адрес болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводятся на сайте петербуржской команды.

Вендел назвал свой жест непреднамеренной эмоциональной реакцией. «Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун», — заявил он. Легионер выразил сожаление в связи с тем, что победный матч клуба запомнился этим инцидентом, добавив, что ранее уже сталкивался с подобным отношением к себе.

Встреча между «Зенитом» и «Факелом» прошла 8 марта и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. На 74-й минуте Вендел получил красную карточку после того, как продемонстрировал средний палец в адрес болельщиков. Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболиста провоцировали игроки и фанаты «Факела». В воронежском клубе ситуацию назвали истерией.

«Зенит» набрал 43 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» остается аутсайдером и с 14 очками находится на 15-й позиции.

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