Мошенники убедили 13-летнюю российскую школьницу вскрыть родительский сейф с миллионами

В Ленинградской области завели дело о мошенничестве из-за обмана школьницы

В Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, аферисты обманули 13-летнюю школьницу, сообщив, что она должна срочно спасти родителей от тюрьмы. Следуя их указаниям, девочка вскрыла семейный сейф в СНТ и села в машину к помощнику мошенников, который отвез ее на парковку гипермаркета, где она передала деньги неизвестной женщине. Позже мошенники попытались обмануть семью еще раз. На этот раз сообщили родителям школьницы, что их дочь у них и потребовали выкуп в 100 тысяч рублей.

Тогда-то семья и обнаружила, что в сейфе пусто, а мать девочки, работавшая главой логистической компании, обратилась в полицию.

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