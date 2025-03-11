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22:43, 11 марта 2025Спорт

На Украине возмутились приездом кандидата в президенты МОК в Москву

Украинская федерация гимнастики возмутилась визитом Ватанабэ в Москву
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Украинская федерация гимнастики (UGF) возмутилась приездом главы Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ в Москву. Об этом сообщает Tribuna.

В организации сочли сам визит, а также объятия функционера с олимпийским чемпионом Никитой Нагорным недопустимым поведением. «Российский спорт и их спортсмены не заслуживают внимания», — заявили в UGF.

Там также подчеркнули, что визит Ватанабэ в Москву не повлияет на вопрос участия россиян в Олимпийских играх и чемпионате мира. Украинцы обратили внимание на то, что россияне отстранены решением конгресса European Gymnastics.

Ватанабэ во время визита в Москву 10 марта заявил, что хочет услышать позицию недовольных критериями допуска FIG. «Спорт должен объединять, дарить дружбу и не должен быть инструментом для ненависти», — посчитал он.

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