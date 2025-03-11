Обломки черного беспилотника нашли в Подмосковье

Обломки черного беспилотника нашли в Черноголовке под Москвой

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) черного цвета нашли рядом с жилым домом в подмосковной Черноголовке. Об этом во вторник, 11 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что взрывное устройство дрона осталось целым.

Глава городского округа сообщил, что на месте работают экстренные службы, никто не пострадал, уточняет в своем Telegram-канале RT.

Ранее 11 марта Министерство обороны России сообщило о самой массовой в 2025 году атаке беспилотников. Всего за ночь над территорией страны сбили 377 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, 126 дронов ликвидировали над территорией Курской области, над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник, еще 38 — над Брянской, 25 устройств — над Белгородской, 22 аппарата — над Рязанской области и 10 — над Калужской.