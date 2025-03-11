Подготовку Аллой Пугачевой заказного убийства назвали шуткой

Певица Лолита назвала шуткой обвинения в подготовке Аллой Пугачевой покушения

Певица Лолита Милявская прокомментировала обвинения в адрес уехавшей из страны Аллы Пугачевой в подготовке покушения на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Ее слова передает портал «Ридус».

По словам Лолиты, вряд ли артистка, которая сейчас живет тихой жизнью с детьми на Кипре, строит злодейские планы против кого-то из своих оппонентов.

«Она, конечно, может послать надоедливых людей, но как и все мы. Бородин красивый, сильный мужчина, так что 75-летняя пенсионерка вряд ли положит глаз. Может, он просто так пошутил? Скоро как раз 1 апреля», — заявила Милявская.

Бородин, который критикует Пугачеву за негативное отношение к специальной военной операции и действиям российских властей, пытается добиться лишения певицы госнаград, а также присвоения ей статуса иностранного агента. Звезда девяностых недавно угодила в скандал, напав на российскую журналистку.

Ранее стало известно, что Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на главу ФПБК. Директор Примадонны Елена Чупракова назвала смешными заявления в адрес артистки.