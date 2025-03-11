Дипломат Крук: Трамп хочет закончить конфликт на Украине для нового миропорядка

Бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI-6 Алистер Крук объяснил, почему президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее разрешить украинский кризис. Об этом он написал в статье для Strategic Culture.

Крук раскрыл цель Трампа в урегулировании на Украине и подчеркнул, что он хочет закончить конфликт для формирования нового миропорядка.

«Проще говоря, Украина является препятствием на пути Трампа к достижению его изначальной цели — глобальной перезагрузке», — отмечается в публикации

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

