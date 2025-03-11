Раскрыта важная часть переговоров по Украине

Рубио заявил, что тема обмена пленными должна быть частью переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать неотъемлемой частью переговоров о прекращении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«В рамках обсуждения путей завершения конфликта необходимо затронуть гуманитарные аспекты – судьбу военнопленных, условия их содержания, вопросы оказания гуманитарной помощи мирному населению», — отметил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц оценил ход переговоров с Украиной в городе Джидда в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио и Уолтц прошли по вестибюлю отеля Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча между американской и украинской делегациями. На вопрос о том, как прошла встреча, Уолтц ответил, что они «приближаются к цели».