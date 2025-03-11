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22:23, 11 марта 2025Мир

В Евросоюзе приветствовали переговоры США и Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен приветствовала переговоры США и Украины в Джидде
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала переговоры США и Украины о прекращении огня и возобновлении помощи. Об этом она сообщила в своем аккаунте в X.

«ЕС приветствует новости из Джедды о переговорах США и Украины, включая предложение о перемирии и возобновление предоставления американских разведданных и военной помощи», — заявила она.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.

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