В России назвали цель рекордной атаки беспилотников ВСУ

Депутат Чепа связал рекордную атаку беспилотников ВСУ с переговорами с США

Рекордная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России связана с грядущими переговорами Киева и Вашингтона, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, таким путем руководство Украины хочет отыграть поражение на фронте.

«Безусловно, эта атака связана с переговорами с США, а также с серьезными проблемами ВСУ на разных участках фронта. В частности, значительное отступление из Курской области заставило многих политиков говорить о катастрофическом положении украинских вооруженных сил», — сказал Чепа.

Он назвал атаку дронов на Россию террористическим актом и связал ее с желанием президента Украины Владимира Зеленского оправдаться за неудачи в зоне боевых действий.

«Очевидно, в канун встречи с США в Саудовской Аравии Украина решила совершить очередной террористический акт, ударив по гражданским объектам на территории нашей страны», — считает политик.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной с начала СВО атаке беспилотников. Над 10 регионами сбили 337 беспилотников, более 100 дронов летели на Москву. В результате в Подмосковье один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще 20 человек, по неофициальным данным, пострадали.

