В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

WP: Российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области

Российские войска перекрыли маршруты снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает The Washington Post (WP).

«Ситуация сложная, потому что они контролируют логистические маршруты», — рассказал боец ВСУ.

Другой собеседник газеты, командир подразделения беспилотников по имени Андрей, заявил, что подразделения армии России давят на украинские войска в регионе со всех сторон. Он также отметил, что вывод военных ВСУ из некоторых районов Курской области связан с попыткой сохранить личный состав.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский прокомментировал положение украинских войск в Курской области. Он утверждал, что угрозы окружения группировки ВСУ нет.