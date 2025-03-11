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10:47, 11 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

WP: Российские войска перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска перекрыли маршруты снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает The Washington Post (WP).

«Ситуация сложная, потому что они контролируют логистические маршруты», — рассказал боец ВСУ.

Другой собеседник газеты, командир подразделения беспилотников по имени Андрей, заявил, что подразделения армии России давят на украинские войска в регионе со всех сторон. Он также отметил, что вывод военных ВСУ из некоторых районов Курской области связан с попыткой сохранить личный состав.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский прокомментировал положение украинских войск в Курской области. Он утверждал, что угрозы окружения группировки ВСУ нет.

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