Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 11 марта 2025Россия

Военкор раскрыл подробности бегства ВСУ из Курской области

Военкор Яремчук: О полном крахе ВСУ в Курской области судить рано, но враг ослаб
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Судить о полном крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано, но враг явно ослаб. Подробности бегства противника из российского региона раскрыл военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области 8 марта. За два дня под ее контроль перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, а также вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил отступление украинских войск в Курской области.

«Противник действительно бежит, но не везде, как об этом многие пишут. Однако цепляется даже за важные для него укрепрайоны уже не так настойчиво», — написал Яремчук.

По его словам, в российском регионе значительно снизилась активность украинских артиллерии и FPV-дронов.

«Техника у ВСУ кончается, люди, судя по всему, тоже. Но это ожидаемо, учитывая мотивацию и качество работы наших воинов», — добавил военкор.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ ведут зачистку приграничья в Курской области от ВСУ. По его словам, украинские войска в этом районе уже не оказывают организованного сопротивления, а некоторые из них ждут, когда их захватят в плен.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

    Бездомный отрезал голову мужчине и сыграл ей в футбол

    В ЕП заявили о попытке скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков»

    В ЕС задумались об усилении конфискации российских активов

    Военкор раскрыл подробности бегства ВСУ из Курской области

    В Германии назвали возможных преемников Зеленского

    Бежавшим из Курской области солдатам ВСУ запретили рассказывать о судьбе сослуживцев

    На Украине призвали привыкнуть к новому статусу США

    Названо содержимое столкнувшегося с судном в Британии танкера

    ВСУ применяли французские снаряды для атак по мирным жителям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше