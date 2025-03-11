Военкор раскрыл подробности бегства ВСУ из Курской области

Военкор Яремчук: О полном крахе ВСУ в Курской области судить рано, но враг ослаб

Судить о полном крахе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано, но враг явно ослаб. Подробности бегства противника из российского региона раскрыл военный корреспондент Александр Яремчук в своем Telegram-канале.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области 8 марта. За два дня под ее контроль перешли семь населенных пунктов, российские военные подобрались к Судже, а также вклинились в тыл ВСУ в городе через подземную газовую трубу. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил отступление украинских войск в Курской области.

«Противник действительно бежит, но не везде, как об этом многие пишут. Однако цепляется даже за важные для него укрепрайоны уже не так настойчиво», — написал Яремчук.

По его словам, в российском регионе значительно снизилась активность украинских артиллерии и FPV-дронов.

«Техника у ВСУ кончается, люди, судя по всему, тоже. Но это ожидаемо, учитывая мотивацию и качество работы наших воинов», — добавил военкор.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ ведут зачистку приграничья в Курской области от ВСУ. По его словам, украинские войска в этом районе уже не оказывают организованного сопротивления, а некоторые из них ждут, когда их захватят в плен.