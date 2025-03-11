За голову участника Олимпиады назначили награду 10 миллионов долларов. Как он стал одним из самых опасных преступников США?

В США за поимку экс-олимпийца Веддинга назначили награду 10 млн долларов

Бывший участник Олимпийских игр 2002 года, 43-летний Райан Джеймс Веддинг, попал в список топ-10 самых разыскиваемых преступников США. Уточняется, что за его голову ФБР назначило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов (почти 900 миллионов рублей).

Веддинг входил в олимпийскую сборную США по сноуборду. Известно, что его разыскивают за руководство транснациональной сетью поставок наркотиков, которая регулярно переправляла сотни килограммов кокаина из Колумбии. Также бывшего сноубордиста считают ответственным за многочисленные смерти и покушения, совершенные в целях содействия наркотрафику.

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Помимо этого, ФБР обвинило Веддинга в организации ряда убийств, связанных с контрабандой наркотиков. Вместе с ним, предположительно, действовал его ближайший подручный Эндрю Кларк. Они обвиняются в расправе, совершенной над двумя людьми в 2023 году в канадской провинции Онтарио. Веддинг и Кларк обвиняются в заказе расправы над двумя членами семьи, которые, предположительно, украли у них партию наркотиков.

Бывшего участника Олимпиады арестовывали в Мексике в октябре 2024 года, однако где он сейчас — неизвестно. Следователи не исключают, что мужчина может находиться в других регионах, включая США и Канаду. В связи с этим ФБР также предлагает вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к задержанию, аресту и экстрадиции Веддинга.

Сноубордисту грозит наказание в виде пожизненного заключения в федеральной тюрьме.

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Ранее бывшую «мисс Австралия» признали виновной в насилии над мужем

Кэтрин Изобел Хей на протяжении девяти лет применяла насилие в отношении законного супруга — Троя Шейна Ричардсона. В 2013 году, сразу после рождения второго ребенка, королева красоты начала бить и оскорблять мужа.

По словам пострадавшего, наедине Хей часто унижала его, угрожала и распускала руки. А однажды она швырнула ему в лицо миску с овсяными хлопьями и избила мужа своими туфлями.

В 2020 году Ричардсон долгое время носил темные очки, чтобы скрывать синяк под глазом, поставленный женой. Кроме того, она унижала мужа на людях, из-за чего он чувствовал себя подавленным. В 2022 году супруги развелись, и Ричардсон обратился в суд.

Сначала бывшая «мисс Австралия» пыталась доказать, что никогда не применяла насилие к мужу, а наоборот — была жертвой. Однако позже Хей частично признала вину: она созналась в оскорблениях, указав, что «ненормативная лексика могла употребляться, потому что их отношения становились все более токсичными». В итоге суд признал ее виновной по большинству пунктов обвинения.

Хей внесла за себя залог и находится на свободе. Следующее заседание, на котором ей назначат наказание, пройдет 17 апреля.

Кэтрин Изобел Хей победила в конкурсах «Мисс Тасмания», а затем «Мисс Австралия» в 1999 году. С 2002 по 2009 год она была депутатом от Лейбористской партии Тасмании в парламенте штата.