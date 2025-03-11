За голову бывшего участника олимпийских игр назначили награду в 900 миллионов рублей

В США за поимку бывшего олимпийца Веддинга назначили награду в $10 миллионов

В США ФБР добавило в топ-10 самых разыскиваемых преступников участника Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Об этом пишет People.

В список агентства попал 43-летний Райан Джеймс Веддинг, который ранее входил в олимпийскую сборную США по сноуборду. Его разыскивают за руководство транснациональной сетью поставок наркотиков, которая регулярно переправляла сотни килограммов кокаина из Колумбии. Кроме того, Веддинга считают ответственным за многочисленные смерти и покушения, совершенные в целях содействия наркотрафику.

За голову бывшего олимпийца назначили награду в 10 миллионов долларов (почти 900 миллионов рублей). В обвинительном заключении, в частности, сказано, что Веддинг и его ближайший подручный Эндрю Кларк обвиняются в расправе над двумя людьми в канадской провинции Онтарио в 2023 году.

Известно, что отставного сноубордиста арестовывали в Мексике в октябре 2024 года, однако где он сейчас — неизвестно. На олимпиаде в Солт-Лей-Сити Веддинг выступал в параллельном гигантском слаломе и занял 24-е место в общем зачете.

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